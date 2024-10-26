Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tırla çarpışan otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen kazada, İ.P. idaresindeki 38 AT 197 plakalı tır ile H.K.’nin sürücüsü olduğu 38 LD 629 plakalı otomobil kavşakta kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak refüjde ters dönen otomobilde bulunan 1’i ağır 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.K., eşi S.K ile çocukları M.Ö.K. ve Z.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.