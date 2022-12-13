Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan ilçesi Malabadi Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Ö. idaresindeki iş makinesi taşıyan 06 MH 207 plakalı tır ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 42 AKB 365 plakalı aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.