Antalya’da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Macun Mahallesi Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk A. yönetimindeki 15 ACU 521 dorse plakalı tır ile aynı yönde giden Tolgahan Y.’nin (33) kullandığı 07 BIK 591 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Tolgahan Y. ile araçta bulunan Fidan T. (28) ve Sedat H. (34) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada tırın dorsesinde küçük çaplı hasar oluşurken hurdaya dönen otomobilde ise alkol kutuları dikkat çekti. Tır şoförü Ufuk A, “Dönüş sinyalini vermiştim. Çarpma sesine aşağı indim ve aracımın arkasına çarptıklarını gördüm. 112’yi arayıp kaza olduğu haberini verdim” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.