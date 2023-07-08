Aydın-Denizli Karayolu’unda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aydın - Denizli Karayolu Kavaklı Kavşağı’nda saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli istikametinden Aydın istikametine doğru seyreden Y.B. idaresindeki 06 AB 1255 plakalı otomobil, Salavatlı Mahallesi, Kavaklı Kavşağı’na geldiği sırada 03 BT 908 plakalı tırla çarpıştı. çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil içerisindeki sürücü Y.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yaralı sürücüyü, sıkıştığı araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı. Yaralı Y.B.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.