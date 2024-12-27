Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ilaç almak için evden çıkan 84 yaşındaki Mehmet Kurtoğlu, motosikletiyle tırla çarpışarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Reyhanlı ilçesi Canbolat Mahallesi’nde yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Kurtoğlu ilaç almak için evden çıktı. Motosikletiyle yola çıkan yaşlı adam o esnada F.Ç. idaresindeki Mercedes Benz marka hafriyat yüklü tırla çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurtoğlu hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü F.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşlı adamın motosikletiyle tırla çarpıştığı feci kazaysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anını anlatan mahalle sakini Ali Söker, “Rahmetli Mehmet Kurtoğlu, ilaç almak için evden çıkıyordu. Motosikletiyle yola çıkarken o esnada tır geçiyor. Yaşlı olduğundan fark edemiyor ve motosikletiyle tıra arkadan çarpıyor. Maalesef talihsiz bir kaza yaşandı. Yaşlı amca yolda ambulansta vefat etti. Bu mahallede çok kaza oluyor. Bir ay önce kardeşimin eşine araç çarptı. Kazaların sebebi hafriyat kamyonlarının sayısının çoğalmasından kaynaklanıyor. Bu mahalle içerisinde hiçbir önlem yok. Bu yollarda aydınlatma direği olmadığı için dükkana giden çocuklar korkarak gidiyorlar. Yetkililerimiz bu soruna bir çözüm bulursa çok iyi olur çünkü son zamanlarda burada kazalar artmaya başladı” ifadelerini kullandı.