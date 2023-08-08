Hatay’da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol-Payas D91 karayolu Özerli Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Vedat Aytin idaresindeki 01 ACV 961 plakalı hafi ticari araç ile Ökkeş Çolak yönetimindeki 27 AIK 698 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır devrildi. Kazada iki sürücüde yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Aytin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.