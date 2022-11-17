Amasya’nın Suluova ilçesinde bir otomobil, tırın yakıt deposuna çarpmak üzereyken deponun korkuluğu sayesinde kurtuldu. Bu sayede muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir otomobil, tırın yakıt deposuna çarpmak üzereyken deponun korkuluğu sayesinde kurtuldu. Bu sayede muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Kaza, Amasya - Samsun karayolu üzeri Cevizdivi mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Akkaya (65) yönetimindeki 05 FK 367 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Kaya Özentürk idaresindeki 05 ABY 760 plakalı tırın deposunun metal korkuluğuna çarptı. Yüreklerin ağızlara geldiği kazada içi yakıt dolu deponun zarar görmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza yerine Suluova Belediyesi itfaiyesi, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.