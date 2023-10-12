Afyonkarahisar’da tırın motosiklet sürücüsüne çarpıp sürüklendiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Emirdağ ilçesi Kılıçlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Z., idaresindeki 36 AAP 035 plakalı tır tali yoldan aniden ana yola çıkan tescilsiz motosiklete çarptı. Tır altına aldığı motosikleti yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir şahıs yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yaşanan kazı anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın motosiklete çarptıktan sonra sürüklediği görülüyor.