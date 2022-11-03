Antalya’da bir tırın dorsesinde taşınan iş makinesi, köprülü kavşaktaki üst geçidin altından geçeceği sırada sıkıştı. Tır ve iş makinesi şoför ile çevredekilerin yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkartıldı.

Antalya’da bir tırın dorsesinde taşınan iş makinesi, köprülü kavşaktaki üst geçidin altından geçeceği sırada sıkıştı. Tır ve iş makinesi şoför ile çevredekilerin yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkartıldı.

Sürücü ismi öğrenilemeyen ve dorsesinde iş makinesi taşıyan bir tır, bugün öğlen saatlerinde Gazi Bulvarı üzerindeki köprülü kavşaktaki araç üst geçidin altından geçmeye çalıştı. Sürücünün yüksekliği hesaplayamaması sonucu dorsedeki iş makinesi üst geçide sıkıştı. Trafikte aksamaya neden olan kazada, şoför ve çevredekilerin yardımıyla tır bulunduğu bölgeden çıkartıldı. Köprüde ise hasar meydana geldi.