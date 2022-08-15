Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sac yüklü tırın dorse kısmında çıkan yangın, sürücüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sac yüklü tırın dorse kısmında çıkan yangın, sürücüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Yangın, Anadolu Otoyolu Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki 81 FK 144 plakalı sac yüklü tırın dorse kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü, Göl Mahallesi mevkiinde durdu. Tırı dorsesinden ayıran sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken yoldan geçen sürücüler yangına müdahale etmek için seferber oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.