Şanlıurfa’da tırın çarptığı yüzbinlerce lira değerindeki 2 yarış atı telef oldu.

Şanlıurfa’da tırın çarptığı yüzbinlerce lira değerindeki 2 yarış atı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YV 009 plakalı tır, Müslüm Kaplan’a ait yol kenarındaki 2 yarış atına çarptı. Kazada 2 yarış atı da ağır yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe kapatırken çağrılan veterinerin müdahale ettiği atlar kurtarılamayarak telef oldu. Atların birini 180 bin liraya, diğerini ise 95 bin liraya aldığını söyleyen Müslüm Kaplan, “Ben yoldan geliyordum, çocuk da arkamdan geliyordu. Baktım tır ilerden sinyal verdi. Dedim ki bu doğru gelmiyor. Baktım araba sağa sola gitti, geldi. Korna çaldı, atlar da korktu. Atlardan birini 180 bin liraya, diğerini ise 95 bin liraya aldım” diye konuştu.