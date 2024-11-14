Samsun’da tırın çarptığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D. idaresindeki 31 DT 088 plakalı tır, M.K.’nin kullandığı 55 ZA 860 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yan yattı. Traktörde sürücü M.K. ve yolcu konumunda bulunan A.A. yaralandı. Tırda ise maddi zarar oluştu. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.