Bursa’da seyir halindeki otomobil şerit değiştirince tırın çarpmasıyla bariyerlere savruldu, kaza anı kameraya yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçesi Yakın çevre yolunda seyir halindeki otomobil şerit değiştirince orta şeritte ilerleyen tırın çarpmasıyla bariyerlere savruldu. Çevredekiler otomobildeki sürücünün yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine gelen ekipler kazadan yara almadan kurtulan sürücüye ambulansta müdahalede bulundu. Kaza anı ise araç içi kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: iha