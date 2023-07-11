Afyonkarahisar’da tırın kamyonete arkadan çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Cumalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (47) idaresindeki 33 AGS 877 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır ardından önünde seyir halinde olan A.T. (45) yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrula kamyonet yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada kamyonetteki H.A. ile İ.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.