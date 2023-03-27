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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şırnak’ta beton mikseriyle çarpışan ambulans alevlere teslim oldu

Şırnak’ta beton mikseriyle çarpışan ambulans alevlere teslim oldu

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi üzerindeki kavşakta bisiklet tırla çarpıştı. Çarpışma sonucu bisikletteki çocuk savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

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