Erzurum-Ağrı yolu üzerinde seyir eden ve cam yüklü olduğu öğrenilen bir tırın çadırı açılınca, camlar yola düştü, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Erzurum’un Horasan ilçesi yönünden Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi yönüne hareket eden bir tırın üzerindeki çadır örtü açılınca camı yükü yola savrulmaya başladı. Yol bir anda kırık cam parçaları ile kaplandı. Olayı fark eden vatandaşlar yolu trafiğe kapattılar ve yetkililere haber verdiler. Bir vatandaş o anları cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde sürücülerin ve vatandaşların çevrede buldukları ot parçaları ile yolu cam kırıkları temizlemeye çalıştıkları görüldü. Yol daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.