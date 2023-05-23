Denizli’nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçerek otomobile çarpması sonucu anne, baba ve kızlarının öldüğü kazada, hastaneye kaldırılan ailenin diğer ferdi minik Ece İkra’da kurtarılamadı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli - Manisa karayolu Güney rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa’nın Alaşehir ilçesinden Denizli’ye doğru gelmekte olan Mehmet B. idaresindeki 32 DG 237 plakalı tır, rampadan inişe geçtiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tır, Denizli’den Manisa yönüne gitmekte olan Hasan Çetinkaya (35) kontrolündeki 46 P 7457 plakalı otomobile çarparak sürüklemeye başladı.

Metrelerce sürüklediği otomobili hurdaya çeviren tır, yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi. Tam o esnada yoldan geçen sürücüler, yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Otomobilden ağlayarak çıkarıldığı öğrenilen Ece İkra (6), bir sürücü tarafından araca alınarak hastaneye götürüldü. Ardından olay yerine giden sağlık görevlileri, Ece İkra’nın annesi Ümmü (31), babası Hasan, kardeşi İdil’in (3) hayatını kaybettiğini belirlerken, tır sürücüsü Mehmet B. ise itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Cansız bedenler otopsi için morga kaldırılırken, Minik Ece İkra’da hastanede hayatını kaybetti ve böylelikle ölü sayısı 4’e yükseldi.

Tır sürücüsünün tedavisi sürüdüğü kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.