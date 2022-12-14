Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Dağ’ın cansız bedeni dorsenin altından çıkartılarak morga kaldırıldı.

Kaza, D-817 karayolu sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Eyyüp Dağ (47) idaresindeki motosiklet ile karayolunda seyir halindeyken, dengesini kaybederek devrildi. O sırada arkadan gelen 42 AEZ 81 plakalı tırın altında kalan Dağ, yaşamını yitirdi.

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