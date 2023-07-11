Eskişehir’de kırmızı ışıkta geçen bir tırın çarparak üzerine devrildiği otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Eskişehir-Konya karayolu Çifteler İlçesi Mandıra kavşağında meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta geçen Abdülkadir B. idaresindeki 42 AJN 250 plakalı tır, 60 SC 761 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, otomobilin üzerine devrildi. Tırın altında ezilen otomobilin içinde bulunan Erol A. ile Ali Osman Çalışkan, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ali Osman Çalışkan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer yaralı Erol A. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Erol A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.