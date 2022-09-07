İZSU Genel Müdürlüğü, merkeze uzak ilçelerde yaşanabilecek içme suyu problemlerinin önüne geçebilmek için yatırım ve projelerini sürdürüyor. Tire’ye bağlı merkez mahallelere hizmet verecek 4 yeni su kuyusu ve 4 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattının imalatları tamamlandı. İlçenin artan içme suyu ihtiyacı artık yeni kaynaklardan sağlanacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, merkeze uzak ilçelerde yaşanabilecek içme suyu problemlerinin önüne geçebilmek için yatırım ve projelerini sürdürüyor. Tire’ye bağlı merkez mahallelere hizmet verecek 4 yeni su kuyusu ve 4 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattının imalatları tamamlandı. İlçenin artan içme suyu ihtiyacı artık yeni kaynaklardan sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bir yandan kentin mevcut altyapısını yenileyerek güçlendirirken, bir yandan da kuraklık tehdidi ve nüfus artışına karşı yeni su kaynakları yaratarak ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Bu kapsamda Tire’ye ek su kaynağı kazandırmak için açılan 4 yeni kuyunun şehrin içme suyu kullanımına sunulması için terfi depolarına iletim sağlayan yeni hatlar tamamlandı.

Bölgede yaşanan su sorunu çözüme kavuşturuldu

Artan yaz nüfusuyla birlikte bölgede içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için 5 milyon liralık yatırım yapan İZSU Genel Müdürlüğü, tamamlanan çalışmalar ile 4 yeni su sondaj kuyusu açtı. Kuyulardan elde edilen suyun bölge halkına ulaştırılabilmesi için ise Kahrat mahallesinde toplamda 4 bin 500 metrelik iletim hattı imalatı yapıldı.