İzmir’in Tire ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 12 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

İzmir’in Tire ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 12 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, hırsızlık olayına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin aynı zamanda cezaevi firarisi T.B. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, T.B.’yi yaşanan kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli T.B.’nin farklı suçlardan toplam 12 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.