Tire 2021 Futbol Kulübü de eski futbolcusu hakkında yaptığı açıklamada, "Hakan Doğan’ı kaybettik. Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü’nde yer alan geçtiğimiz dönem Tire FK’da oynayan ve Kahramanmaraş’taki depremde enkaz altında 3 gün kurtarılmayı bekleyen futbolcu Hakan Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldığını üzülerek öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz" denildi.

İzmir ekibi Tire 2021 Futbol Kulübü, depremde hayatını kaybeden eski futbolcusu Hakan Doğan için taziye mesajı yayımladı.

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