İzmir’in Tire ilçesinde 6 köyde zeytin bahçelerinde çıkan esrarengiz yangınlar, 17 gün sonra tekrar başladı. 3 farklı noktada başlayan yangınlar nedeniyle jandarma, itfaiye ve köylüler teyakkuza geçti.

İzmir’in Tire ilçesinde 6 köyde zeytin bahçelerinde çıkan esrarengiz yangınlar, 17 gün sonra tekrar başladı. 3 farklı noktada başlayan yangınlar nedeniyle jandarma, itfaiye ve köylüler teyakkuza geçti.

Tire’de zeytin bahçelerini ateşe verip kaçan kişi, 17 gün sonra tekrar harekete geçti. Boynuyoğun, Işıklı, Çiniyeri, Dereli, Kürdüllü ve Peşrefli köyleri kırsalında zeytin bahçelerindeki en son 30 Ekim gecesi görülen esrarengiz yangınlar tekrar başladı. Dün saat 22.00 sıralarında, Çiniyeri ve Işıklıköyü karpuz pazarı yakınlarında üç farklı noktada başlayan yangınlar, zeytin hasadının başlayacağı bu günlerde köylüleri tedirgin etti.

Yangınları mumla çıkarıyor

Yangınlarla ilgili ilginç bir detaya daha ulaşıldı. Kundakçının, kaçabilmek amacıyla yangınları arazide mumlarla çıkardığı iddia edildi. Mumlar yanıp bittiğinde, kuru otları tutuşturduğu bu esnada da zaman kazanan kundakçının kayıplara karıştığı öne sürüldü. İtfaiye ekipleri çıkan yangınlara kısa sürede müdahale edip söndürdü. Jandarma bölgede geniş güvenlik tedbirleri alırken, köylüler ise motosiklet ve traktörleriyle arazide ‘Neron’ lakaplı kundakçıyı aradı. Geceyi uykusuz geçiren köylüler, “Sevincimiz kısa sürdü. Kabusumuz ne yazık ki geri döndü. Uykusuz gecelerimiz tekrar başladı. Zeytin hasadının başlayacağı bu günlerde yüzlerce ağacımız zarar gördü. Çaresiz, sabaha kadar arazide tüfekli şekilde nöbet tutmaya başlayacağız” diye konuştular.

Araziyi tanıyor

Yangınları çıkaran kişinin araziyi çok iyi bildiğini ve muhtemelen bölgede yaşadığını belirten vatandaş, “Araziyi tanımayan biri olsaydı devriye gezen jandarma ve köylülere bu güne kadar yakalanırdı. Yangınlar başlayınca bir şekilde ya saklanıyor ya da iz bırakmadan kaçıyor” dedi.

Ekim ayının sonunda yangınlarla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alınmış ancak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.