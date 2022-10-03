İzmir’in Tire ilçesinde polis ekipleri, yaptığı 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler 4 farklı hırsızlık olayına karışan 5 şüpheliden 4’ünü de yakaladı.

İzmir’in Tire ilçesinde polis ekipleri, yaptığı 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler 4 farklı hırsızlık olayına karışan 5 şüpheliden 4’ünü de yakaladı.

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Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Düzenlenen 5 farklı operasyonda Y.M.A., M.A.İ, O.H., H.K., M.S. ve A.K. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis 4 ayrı hırsızlık olayına karışan 5 şüpheliyi yakalamak için de harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanan Y.M., A.K., M.Ç. ve İ.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.