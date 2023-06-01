İzmir’in Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerinden Tire FK, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Tire FK, transfere hız verdi. İzmir temsilcisi geçtiğimiz günlerde Telat Özden’i takımın başına getirirken, oyuncu kadrosunu da şekillendirmeye başladı. Tire FK, iç transferde 26 yaşındaki futbolcu Kadir Canbaz ile yola devam etme kararı alırken, dış transferde ise Talasgücü Belediyespor’dan 29 yaşındaki Arda Saltan’ı, Gölcükspor’dan 32 yaşındaki Akın Karaaslan’ı ve Fatsa Belediyespor’dan ise 27 yaşındaki Emre Usta’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Öte yandan İzmir temsilcisinde sezon başlayana kadar transferlerin devam edileceği de öğrenildi.