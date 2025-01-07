Tire 2021 FK, Bornova 1877’den Mustafa Çalışkan ile Silifke Belediyespor’dan Turan Demirci’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Diyarbekirspor’dan sol bek Özgür Güler’i kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de iki oyuncu birden açıkladı. Bornova 1877’den 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Çalışkan’ı 2,5 yıllığına kadrosuna katan Tire 2021 FK, Silifke Belediyespor’dan da 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Turan Demirci’yi transfer etti.

İzmir ekibi, TFF 3. Lig 2. Grup’ta topladığı 18 puanla devre arasına 11. basamakta girdi.