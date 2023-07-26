Adana’da polis Irak’tan ülkeye girdiği ve yurt dışına gittiği değerlendirilen tırda 41 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda uygulama yaptı. Polis, kendilerini görünce uygulama noktasına girmeyip, yol kenarına park eden yabancı plakalı tırın durumundan şüphelendi. Noktaya çekilen tırın sürücüsü Bülent Y. (51) de şüpheli hareketler sergileyince, dorsede narkotik dedektör köpek ‘Hulk’ ile arama yapıldı. Hulk’un, dorsenin soğutma sistemine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 41 kilo 500 gram eroin bulundu.

Irak’tan ülkeye girdiği ve yurt dışına gittiği değerlendirilen tırın sürücüsü Bülent Y., gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.