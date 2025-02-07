Adana’da trafikte yol verme nedeniyle aralarında tartışma çıkan 24 yaşındaki dolmuş şoförü Can Yüce’yi tabancayla vurarak öldüren 41 yaşındaki tır şoförü Adem Tantalak’ın yargılanmasına devam edildi. Davada karar için, bilirkişi tarafından hazırlanacak rapor bekleniyor.

Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde 3 Ocak 202ş’te yaşanan olayda, iddiaya göre, 01 M 0712 plakalı dolmuşuyla yolcu indiren Can Yüce, tır şoförü Adem Tantalak ile ’yol verme’ meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine tabanca çekti. Tır şoförünün tabancayla vurduğu Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Tantalak tutuklandı.

Dolmuşta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan dolmuştaki olayda, diğer yolcuların Can Yüce’yi, ‘’Daha çok gençsin, yapma’’ diyerek uyardığı ve elinden tabancayı almaya çalıştığı görüldü. Yüce’nin ise yolcuların uyarılarını dikkate almayıp, minibüsten indiği tespit edildi.

Tutuklanan Adem Tantalak hakkında Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Kasten öldürme, ruhsatsız silah taşıma, tehdit’ suçlarından açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya, hakkında müebbet ve 5 yıla kadar hapis cezası istenen Adem Tantalak katılamazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip, eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise bilirkişi raporunun beklenmesini ve müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğunun göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi.

Duruşmaya katılamayan sanık Adem Tantalak, önceki savunmasında Can Yüce’yi öldürme kastının olmadığını söyleyerek, "Bu olayın yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Uzun yol şoförü olduğum için hırsızlıktan korunma amacıyla torpidoda bulunan tabancayla aşağı doğru bir el ateş ettim. Maktulün yaralandığını dahi bilmiyordum. Maktul, tırın arkasına doğru uzaklaşmaya başlayınca ben de olay yerinden ayrıldım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı, olayın aydınlatılmasında en büyük delil olarak gösterilen ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cep telefonu ve araç kamera kayıtlarının incelenerek, kronolojik olarak görüntü ve konuşmalara ilişkin fotoğraf ve çözümlemelerinin yapılması için bilirkişiden raporun beklenilmesine karar vererek ileri bir tarihe erteledi.