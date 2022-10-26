Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çarpmanın şiddetiyle direksiyon ile koltuk arasına sıkışan sürücü 112 acil sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan Yıldırım yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Asfalt Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde Hamdi Yıldırım idaresindeki 02 EC 653 plakalı volskwagen marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan tıra çarptı.

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