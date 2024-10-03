KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Araç kağıt gibi ezilirken sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Seka Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kağıt gibi ezilirken sürücü ise sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.