Eğirdir’in tanınmış simalarından olan Zeki Çetin, ’Rambo’ lakabıyla biliniyordu.

Eğirdir Cumhuriyet Başsavcısı Nusret Baler’in incelemesinin ardından, Zeki Çetin’in cansız bedeni Eğirdir Kemik Eklem Hatalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır şoförü Ömer D. ise ifadesi alınmak üzere Eğirdir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza, bugün sabah 09.30 sıralarında Eğirdir Babasultan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametinden Eğirdir istikametine gitmekte olan Zeki Çetin idaresindeki plakasız motosiklet, ışıklardan geçtiği esnada Ömer D. idaresindeki 07 HCD 90 plakalı tıra çarptı. Motosiklet sürücüsü Zeki Çetin (52) olay yerinde hayatını kaybetti.

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