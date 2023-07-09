Denizli’nin Honaz ilçesinde gece geç saatlerde seyir halindeki tıra arkadan otomobili ile çarpan Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli İsrafil Hayta, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında Kocabaş-Kaklık arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Çardak Şubesi’nde görev yapan İsrafil Hayta (32), idaresindeki 20 UE 407 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobili gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı ilk kontrolde Hayta’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmaların ardından Hayta’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılmasının ardından trafik akışı tekrardan sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.