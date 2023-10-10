Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak önünde seyreden tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., idaresindeki 07 MCP 65 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından önünde seyreden ve İ.A.’nın kullandığı 43 YA 261 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.K., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. A.K., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.