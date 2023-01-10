Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Resul Karabut hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Resul Karabut hayatını kaybetti.

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Göksun ilçesine bağlı Göynük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izin için gittiği memleketi Samsun’dan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki birliğine dönen Uzman Çavuş Resul Karabut’un (22) kullandığı 55 H 4367 plakalı otomobil, S.K. idaresindeki 19 ABH 571 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, Karabut ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ambulansla yaralı Karabut’u hastaneye sevk etti. Yaralı, hastane doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karabut’un cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.