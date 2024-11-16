TEM Otoyolu’nun Düzce geçişinde sağanak ve sis sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan S.F. idaresinde ki 34 KKN 583 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan D.A. idaresindeki 76 AAN 162 plakalı Daf marka tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunanlar sıkışınca, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, araç içerisinde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan T.H.H. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, araçta bulunan şoför dahil 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile otoyol 2 şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.