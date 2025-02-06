Sivas’ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otobüs şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 00.35 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçesi sınırlarında meydana geldi. Volkan Aytan idaresindeki Aras Turizm’e ait 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, 41 ABN 013 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralanırken, yararılar çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü Volkan Aytan ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Volkan Aytan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.