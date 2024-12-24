Gaziantep’te önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Oğuzeli ilçesi Yalnızbağ Mahallesi havalimanı bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Akdeniz (23) idaresindeki 27 ET 552 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Servet O. (35) idaresindeki 27 AJL 1985 plakalı tıra arkadan çarptı. Feci kazanın ardından kamyonet sürücüsü araçta sıkışırken ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Serdar Akdeniz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kaza saniye saniye kamerada

Genç kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin önünde seyir halindeyken yavaşlayan tıra arkadan hızla gelerek çarpma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.