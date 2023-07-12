Antalya’nın Manavgat ilçesinde, tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Manavgat’tan Alanya istikametine seyir halindeki Halit Çandır’ın kullandığı 07 AIK 349 plakalı sebze yüklü kamyonet, kavşak sisteminde kırmızı ışıkta bekleyen Bilal Faruk Koçtürk’ün yönetimindeki 34 GKC 693 plaka, 34 BVY 183 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, kamyonet içinde sıkışan kamyonet sürücüsü Halit Çandır, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.