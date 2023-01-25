Beylikdüzü’nde park halindeki tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü, aracının kaputunun ezilmesine rağmen burnu bile kanamadan kamyondan çıktı. Kaza sonrası polis ekipleri bölgeye gelirken trafik bir süre tek şeritte ilerledi.

Beylikdüzü’nde park halindeki tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü, aracının kaputunun ezilmesine rağmen burnu bile kanamadan kamyondan çıktı. Kaza sonrası polis ekipleri bölgeye gelirken trafik bir süre tek şeritte ilerledi.

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü Liman Caddesi Ambarlı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Enes Özbay kontrolündeki 63 ADP 643 plakalı kamyon, park halindeki 34 FFA 970 plakalı tırı fark etmeyerek çarptı. Kaza sonrası kaputu ezilen kamyonun sürücüsü Özbay araçtan burnu bile kanamadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken caddede trafik bir süre tek şeritte ilerledi.

“Tırı fark etmedim”

Kaza ile ilgili konuşan kamyon sürücü Enes Özbay, “Yolda ilerlerken park halindeki tırı fark etmedim ve arkadan vurdum. Kaza olduktan sonra kendime geldim. Yaralanma durumu yok” dedi.