Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kavşakta devrilen tır virajda asılı kalırken, araçtaki kömür torbaları yola saçıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kavşakta devrilen tır virajda asılı kalırken, araçtaki kömür torbaları yola saçıldı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Muratlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolundan kavşağa giren S.D. idaresindeki kömür yüklü 50 ACU 279 plakalı tır virajı dönerken devrildi. Devrilen tır aşağı düşmekten kıl payı kurtularak asılı kalırken, kömür torbaları ise alttaki kavşak yoluna saçıldı. O an yoldan başka bir aracın geçmemesi ise faciayı önlemiş oldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, yola savrulan kömürler ise işçilerin yardımıyla başka araçlara aktarıldı. Kömürler aktarıldıktan sonra virajda asılı kalan tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.