Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki tırın üzerinde bulunan geri dönüşüm ürünleri yandı.

Olay, Şahin Mahallesi 3217 Sokak'ta park halindeki tırda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, geri dönüşüm için hazırlanan çöp balyaları yüklü tırın dorse bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Dorse üzerindeki geri dönüşüm ürünleri tamamen yandı. Olayda maddi hasar oluştu.