Ordu’da evlilik kararı veren Tanju Akdoğan ile Elif Felek, gelin araçları olarak 2 adet tırı süsledi. Akdoğan gibi kendisi de tır kullanan Felek, gelin arabası olarak süslenen tırın koltuğuna gelinlik ile binerek, salona gitti. Tırın direksiyonunda gelini görenler ise şaşırdı.

Ordulu tır sürücüleri Tanju Akdoğan ile Elif Felek evlilik kararı aldı. Her ikisi de tır kullanan çift, mesleklerine uygun bir düğüne imza attı. Gelin için beyaz tır, damat için siyah tır süslendi. Damat konvoy eşliğinde gelinin evine gitti. Buradan dualarla gelin alındı.

“Hep bu günü bekliyorduk”

Sosyal medyada da 1,5 milyon takipçisi olan Tanju Akdoğan, yıllardır bu günü beklediklerini belirterek, “Mesleğim gereği tırı gelin arabası yaptım. Bundan önce çok sayıda yakın arkadaşımızın, kardeşimizin kendilerine yapmış olduğum süslemeyi kendimize yaptım. Çok mutluyum. Biz hep bunun hayalini kuruyorduk, bu güne nasip oldu” dedi.

“Bu benim en büyük hayalimdi”

Gelinliği ile tır kullanmanın hayali olduğunu söyleyen Elif Felek ise “Tır kullanıyorum, inşallah salona kadar ben götüreceğim. Bugün en mutlun günümüz. Bu benim en büyük hayalimdi. Gelinlik ile tır kullanan daha önce hiç görmedim. Çok mutluyum ve eğlenceli” diye konuştu.

Gelin tırının önündeki yazı dikkat çekti

Öte yandan, çiftin gelin tırı için aracın camına yazdırdığı "Sana gelmediğim gün yolda olduğum gündür gülüm" yazısı ise dikkat çekti.

Genç yaşına rağmen tırın koltuğunda gelinliği oturan ve aracı kullanan Elif Felek, aynı zamanda yolda gördüğü çocuklara hediye zarfı dağıtmayı da ihmal etmedi. Tırın koltuğunda gelin gören vatandaşlar ise hem şaşırdı hem de araçlarının kornası ile ona destek verdi.