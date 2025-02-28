Mersin’in Tarsus ilçesinde sürücülüğünü yaptığı tırın deposundaki mazotu satan şoförü ile alan kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri devriye görevi sırasında Öğretmenler Mahallesi Şehit İsmet Akın Caddesi’nde park halindeki tırdan M.E.E.’nin (30) mazot aktardığını görerek yakaladı. Polis, olay yerinde bulunan ve sonradan tırın şoförü olduğu öğrenilen M.T.’nin (28) para karşılığı tırdaki 120 litre mazotu M.E.E.’ye (30) sattığını belirledi. Tırın sahibi şirket yetkililerinin şikayeti üzerine M.T. ile M.E.E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.