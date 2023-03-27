Avrupa ülkelerine yük taşıyan tır şoförleri, iftarlarını Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tır parkında yaptı.

İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götüren tır şoförleri, iftarlarını kimi zaman Türkiye’de, kimi zaman Avrupa ülkelerinde tır kuyruklarında açıyor. Yurt dışına çıkmadan iftarlarını Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tır parkında yapmayı tercih eden tır şoförleri, ezanın okunmasına dakikalar kala tırın dorsesindeki dolapta bulunan iftarlıklarını hazırlamaya başlıyor. Meslektaşlarıyla birlikte iftar yapmayı tercih eden tır şoförleri, okunan ezanla oruçlarını açıyor. İftar sofralarındaki meslektaş sohbetleri, demlenen çayların içilmesiyle koyulaşıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir araya gelen tır şoförleri, birlikte iftar açtı. Ezanın okunmasıyla birlikte el birliğiyle hazırladıkları yemekleri yiyerek oruçlarını açan tır şoförleri, genellikle iftarlarını lokantada değil tırın dorsesinde bulunan dolaptaki iftarlıklarla gerçekleştirdiklerini söylediler. Şoförler, bazı zamanlarda oruçlarını yurt dışında açtıklarını ifade ettiler.

"Orucumuzu hep yollarda açıyoruz"

Tır şoförü Hüseyin Çaparuşağı, "Orucumuz genellikle yolda geçiyor. Sahur ve iftarı bugün Edirne’de yapmak kısmet oldu. Yola çıkmadan iftarımızı Edirne’de yapmak istedik. Tır şoförleri bir araya gelip iftar yaptık. Hep yollarda orucumuzu açıyoruz, lokantalara pek oturmuyoruz. Hangi ülkenin hangi şehrine denk gelirse iftarımızı orada yapıyoruz" dedi.

"Kimi zaman Almanya’da, kimi zaman Türkiye’de iftar yapıyoruz"

Tır şoförü Abdullah Yılmaz da, "Tüm zamanımız yollarda geçtiği için yolda açmak zorunda kalıyoruz orucumuzu. Yeri geliyor Edirne Kapıkule’de, yeri geliyor Almanya’da açıyoruz. Nerede kısmet olursa orucumuzu orada açıyoruz" şeklinde konuştu.

Tır şoförü Süleyman Çağlayan, "Yeri geliyor tek başına, yeri geliyor arkadaşlarla orucumuzu açıyoruz. Ramazan’ın güzelliğinden faydalanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.