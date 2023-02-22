DÜZCE (İHA) – Düzce’de Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, deprem bölgelerine yardımların ulaştırılabilmesi için gece gündüz çalışıyor. Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, "Hala daha yardımları ulaştırıyoruz. Elimizdeki araç sayımız ile temin etmeye çalışıyoruz. Bir giden arkadaşımız 3 gün önce dönemiyor" dedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, deprem bölgelerine yardımların ulaştırılabilmesi için gece gündüz çalışıyor. Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, "Hala daha yardımları ulaştırıyoruz. Elimizdeki araç sayımız ile temin etmeye çalışıyoruz. Bir giden arkadaşımız 3 gün önce dönemiyor" dedi.

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, son günlerde sadece depremzede vatandaşlar için çalışıyor. Kentte afetzedeler için toplanan yardımların deprem bölgelerine hızlı ve güvenli şekilde ulaştırabilmek için mesai yapan şoförler, büyük bir özveriyle çalışıyor.

"Araçlarımız onların hizmetinde"

Deprem felaketinin ardından seferber olduklarını söyleyen Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, "Tabii ki bir seferberlik var, araçlarımız onların hizmetinde. Deprem bölgelerine çok güzel konteynerler sevk edildi. Çadırlar, AFAD ve Kızılay’dan gönderildi. 200 tır Düzce’den gönderildi. Buradan yetmedi, İstanbul Tuzla’ya araç gönderdik. Oradan AFAD depolarından çadır gönderdik. Vatandaşlarımız çok duyarlı" dedi.

"Bir giden arkadaşımız 3 günden önce dönemiyor"

Özellikle depremi yaşayan vatandaşların yardımlar konusunda daha hassas davrandığını ifade eden Yılmaz, "İnsanlara yardım etmek için ’Ben ne yapabilirim?’ diyenler oldu. ’Ben ne taşıyabilirim, oraya ne götürebilirim?’ diye hüngür hüngür ağlayan insanlar var. Biz kendimiz ne yapabiliriz diye çırpınıyoruz. Bizim yaşadığımız depremde kilometreler 250’ydi şimdi 1000 kilometre. Hava şartları çok soğuk. Çadır gönderdik, yiyecek, giyecek bütün hepsi için 200 tırımızı buradan hazır kıta olarak gönderdik. Hala daha yardımları göndermeye devam ediyoruz. Hala daha yardımları ulaştırıyoruz. Elimizdeki araç sayımız ile temin etmeye çalışıyoruz. Yok olduğu yerde de çaba harcıyoruz. Bir giden arkadaşımız 3 günden önce dönemiyor. İhtiyaca cevap verecek araç sayısı azaldı" diye konuştu.