Aydın Söke karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın refüje çarparak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın Söke Karayolu üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke’den Aydın istikametine seyir halinde olan bir tırın sürücüsü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan tır, refüje çarparak yolun karşı tarafına geçti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.