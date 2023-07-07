Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda çıkan yangında tır alev alev yandı.

Yangın, Tarsus Mersin istikameti TEM otoyolu Eshab-ı Kehf mevkiinde çıktı.Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 73 AAP 304 plakalı tır, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahale ederek alevleri söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi.