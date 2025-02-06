TEM otoyolu Kocaeli geçişinde tır makasladı. İstanbul yönü trafiğe kapanırken, makaslayan tır iki saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen tır henüz bilinmeyen sebepten dolayı makasladı. Yol kenarındaki alana kayarak durabilen tırın dorsesi İstanbul yönünü trafiğe kapattı. Olay yerine hemen jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

İstanbul yönüne uzun kuyruklar oluştu.