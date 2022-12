Samsun’da tırın altında kalarak hayatını kaybeden kadının yakınları, yasak olan saatte tırların mahalle arasına girmesine ve park etmesine tepki gösterdi.

Samsun’da tırın altında kalarak hayatını kaybeden kadının yakınları, yasak olan saatte tırların mahalle arasına girmesine ve park etmesine tepki gösterdi.

Kaza, 22 Aralık günü İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde meydana geldi. Ramazan U. idaresindeki 55 AFE 524 plakalı tır bulunduğu yerden dönüş için manevra yaparken sürücü aracın kör noktasından geçtiğini iddia ettiği yaya Nurşen Ateş’i (49) fark etmeyerek çarpıp altına aldı. O sırada olay yerinde geçen ağabeyi Mustafa Ateş kardeşini yerde yatarken görünce kahroldu. Nurşen Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağabeyi Mustafa Ateş ve ablası Şükran Ateş ise mahalle arasına yapılan tır parklarına tepki göstererek yetkililere seslendi.

"Okullar bölgesinde ve mahalle arasında tırların ne işi var"

Kaza yerini her gördüğünde kardeşinin aklına geldiğini ifade eden Mustafa Ateş, "Buradaki bir okulda öğretmenlik yaptığım için arabamı sabahları bu bölgeye park ediyorum. Diğer taraflar çok dolu oluyor. Günlük rutin olarak akşam çıkışı oğlumu ortaokuldan alıyorum. Olay günü oğlumla birlikte arabamın yanına geldiğimde bir kalabalık olduğunu gördüm. Büyük bir tır ve yerde yatan bir insan görünce oğluma arabadan inmemesini söyledim ve olaya bakmaya gittim. Eğilip baktığımda yerde yatan kişinin kardeşim olduğunu fark ettim. Koskoca tır bu istikametten geliyor ve burada dönmeye çalışırken durup birisiyle sohbet ediyor. Sonrasında sağına soluna bakmadan hareket edince ne yazık ki kardeşimi aracın altına alıyor. 1,5 metre sürükleyerek çok feci bir şekilde can vermesine sebep oluyor. Biz tabii ki gerekli şikayetlerimizi yaptık. Her türlü ifademizi verdik. Bizim buradaki sıkıntımız burası tamamen okullar bölgesiyken tam çıkış saatinde böyle büyük bir tırın orada ne işi var? Toplu taşıma alanında da tır parkı yapılıyor. Okul ortamının çocuklar tarafından tehdit edilmesi bence çok yanlış. Bir başka kişinin daha canı bu sebepten dolayı yanmasın. Bu durumlarla ilgilenen devlet kurumlarına, tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu problemi çözelim. Tırların burada ne işi var? Ben sadece bunu soruyorum ve kesinlikle önleminin alınmasını istiyorum. Saat 15.00 gibi oldu olay. Tır girişinin kesinlikle yasak olduğu bir saattir. Tırların buraya girmesini, önlemesini istediğimiz kurumların da biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Gerekirse çevreye ’tır parkı yasaktır’ yazsınlar. Levhalar ile göstersinler. Başkasının da canı yanmasın istiyoruz. Kaza yerini gördüğüm anda hemen kardeşim gözümün önüne geliyor. Bu acıyı kimse yaşamasın" dedi.

Abla Şükran Ateş de tır parkına tepki göstererek denetimin artırılmasını talep etti.