Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün 4 tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan iki kişiden biri olan tır sürücüsü tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Turgutlu’da dün 4 tırın karıştığı kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 43 ACA 746 plakalı tırın sürücüsü 63 yaşındaki Mustafa Kırlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Turgutlu ilçesi Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağı alt geçitte meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki 35 GC 3105, 43 ACA 746, 45 AIP 020 ve 45 YB 2323 plakalı tırlar alt geçitte çarpıştı. Kazada 35 GC 3105 ve 43 ACA 746 plakalı tırların sürücüleri İsmail Y. ile Mustafa Kırlı, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Kırlı yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.